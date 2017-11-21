У Дніпрі дві молоді подруги безжально зарізали чоловіка. ВІДЕО

Зараз поліція перевіряє причетність подруги затриманої до нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку.

Було встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв у покинутому будинку на ж/м Червоний Камінь до подруг приєднався колишній співмешканець однієї з жінок.



Під час сварки 22-річна жінка витягнула складний ніж та завдала йому два удари в шию та живіт. Її 25-річна подруга завдала чоловіку ще один удар ножем в пах. Після цього жінки викликали швидку допомогу та поліцію. Чоловіка доставили в реанімацію, де він згодом помер.

Подія сталася на ж/м Червоний Камінь м. Дніпро. Правоохоронцям подруги розповіли, що бачили, нібито тілесні ушкодження потерпілий отримав від інших чоловіків.

Наразі одній з жінок вже вручено повідомлення про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Їй загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області