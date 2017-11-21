У Дніпрі онук-наркоман іконою ледь не забив бабусю на смерть. ВІДЕО

Подія сталася о першій годині ночі в квартирі по вул. Грушевського м. Дніпро.

«Виїхавши на місце події поліцейські виявили в квартирі чоловіка, який явно перебував у стані наркотичного сп’яніння. У кімнаті знаходився пристрій для вживання наркотиків та пакети із марихуаною. На підлозі лежала старенька бабуся у непритомному стані. Біля неї на полу була закривавлена ікона. Чоловік зізнався в тому, що він побив свою бабусю, бо йому здалось, що в неї вселився злий дух і він намагався його вбити» – розповів начальник Шевченківського відділення поліції полковник поліції Микола Ткаченко.



Наразі зловмисник затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За вчинення злочину чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області