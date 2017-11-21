У харківському ресторані іноземець під час конфлікту поранив двох людей. ВІДЕО

В результаті події 32 та 28-річні чоловіки отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості. Через кілька годин після скоєння злочину поліція затримала зловмисника.

Інформація про те, що в розважальному закладі відбувається сварка між громадянами, надійшла до чергової частини Московського відділу поліції 20 листопада.

Працівники поліції встановили, що конфлікт виник між відвідувачами закладу. Двоє постраждалих були доставлені до лікарні. Один з потерпілих досі перебуває у важкому стані.

За даним фактом слідчі Московського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального Кодексу України.

За словами т.в.о. начальника кримінальної поліції Московського відділу поліції Олександра Урганова, на розшук зловмисників був орієнтований особовий склад районного відділу та патрульні міста Харкова. Вже через кілька годин поліцейські розшукали 34-річного громадянина Грузії, причетного до скоєння злочину. Наразі він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене за скоєння даного злочину – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області