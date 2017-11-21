У Києві активісти погромили гральні заклади. ВІДЕО
У Києві активісти погромили гральні заклади. ВІДЕО
Вночі група молодих людей у балаклавах потрощила гральні заклади столиці. Зокрема на вулиці Щербаківського півсотні активістів влаштували справжній погром у 4-ох закладах.
Вони вибили скло,
ролети, кидали всередину приміщень димові шашки. Більше у сюжеті.
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