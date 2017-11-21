СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО

СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО

22:15 21.11.2017

З роботою в Україні попрощався ще один російський журналіст. Служба безпеки України заявила, що медійник Ігор Петрашевич – кремлівський пропагандист, який готував неправдиві матеріали про ситуацію в Україні, які потім тиражувалися в низці російських ЗМІ.

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