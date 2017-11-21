СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО

З роботою в Україні попрощався ще один російський журналіст. Служба безпеки України заявила, що медійник Ігор Петрашевич – кремлівський пропагандист, який готував неправдиві матеріали про ситуацію в Україні, які потім тиражувалися в низці російських ЗМІ.