СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО
СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО
З роботою в Україні попрощався ще один російський журналіст. Служба безпеки України заявила, що медійник Ігор Петрашевич – кремлівський пропагандист, який готував неправдиві матеріали про ситуацію в Україні, які потім тиражувалися в низці російських ЗМІ.
|
21.11.2017 | 23:45
|
21.11.2017 | 23:15
|
21.11.2017 | 22:45
|
21.11.2017 | 22:15
|
21.11.2017 | 21:44
|
21.11.2017 | 19:00
|
21.11.2017 | 17:00
|
21.11.2017 | 09:22
|
21.11.2017 | 07:40
|
21.11.2017 | 07:20
|
21.11.2017 | 07:00
|
21.11.2017 | 06:46
|
21.11.2017 | 06:30
|
20.11.2017 | 23:45
|
20.11.2017 | 23:15
|
20.11.2017 | 22:45
-
- 1 з 894
- ››