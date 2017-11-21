«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО

«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО

22:45 21.11.2017

Річницю «Євромайдану» родини загиблих використовують як примарний шанс нагадати. Розслідування вбивств їхніх рідних, кажуть, зараз фактично зупинені. При тому, Генеральний прокурор України 2017 рік назвав найрезультативнішим у розслідуваннях «справ Майдану». Подробиці у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО
«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО
21.11.2017 | 22:45
СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО
СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО
21.11.2017 | 22:15
У Києві активісти погромили гральні заклади. ВІДЕО
У Києві активісти погромили гральні заклади. ВІДЕО
21.11.2017 | 21:44
У харківському ресторані іноземець під час конфлікту поранив двох людей. ВІДЕО
У харківському ресторані іноземець під час конфлікту поранив двох людей. ВІДЕО
21.11.2017 | 19:00
У Дніпрі онук-наркоман іконою ледь не забив бабусю на смерть. ВІДЕО
У Дніпрі онук-наркоман іконою ледь не забив бабусю на смерть. ВІДЕО
21.11.2017 | 17:00
У Дніпрі дві молоді подруги безжально зарізали чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі дві молоді подруги безжально зарізали чоловіка. ВІДЕО
21.11.2017 | 09:22
У Харкові поліцейські викрили телефонних шахраїв. ВІДЕО
У Харкові поліцейські викрили телефонних шахраїв. ВІДЕО
21.11.2017 | 07:40
У Запоріжжі військові потрапили у смертельну ДТП. ВІДЕО
У Запоріжжі військові потрапили у смертельну ДТП. ВІДЕО
21.11.2017 | 07:20
У Києві при загадкових обставинах загинула дівчина. ВІДЕО
У Києві при загадкових обставинах загинула дівчина. ВІДЕО
21.11.2017 | 07:00
На Одещині поліцейські викрили посадовців на хабарі. ВІДЕО
На Одещині поліцейські викрили посадовців на хабарі. ВІДЕО
21.11.2017 | 06:46
У Дніпрі невідомий розстріляв чотирьох чоловіків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Дніпрі невідомий розстріляв чотирьох чоловіків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
21.11.2017 | 06:30
Порушення прав людей в Криму не припиняються – правозахисники. ВІДЕО
Порушення прав людей в Криму не припиняються – правозахисники. ВІДЕО
20.11.2017 | 23:45
Річниця Майдану: головною причиною зневіри людей є корупція. ВІДЕО
Річниця Майдану: головною причиною зневіри людей є корупція. ВІДЕО
20.11.2017 | 23:15
У Черкасах зірки шоу-бізнесу долучились до порятунку дитини. ВІДЕО
У Черкасах зірки шоу-бізнесу долучились до порятунку дитини. ВІДЕО
20.11.2017 | 22:45
В Україні відзначають Всесвітній день дитини. ВІДЕО
В Україні відзначають Всесвітній день дитини. ВІДЕО
20.11.2017 | 22:00
Грузинський журналіст заявив про побиття українськими правоохоронцями. ВІДЕО
Грузинський журналіст заявив про побиття українськими правоохоронцями. ВІДЕО
20.11.2017 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба заборонити українським артистам, які дають концерти в Росії, виступати в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.