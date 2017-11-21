«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО

Річницю «Євромайдану» родини загиблих використовують як примарний шанс нагадати. Розслідування вбивств їхніх рідних, кажуть, зараз фактично зупинені. При тому, Генеральний прокурор України 2017 рік назвав найрезультативнішим у розслідуваннях «справ Майдану». Подробиці у сюжеті.