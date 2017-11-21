На Київщині затримали чоловіків за нелегальне рибальство. ВІДЕО

На Київщині правоохоронці затримали дві компанії, які незаконно ловили рибу. На території Київського водосховища та прилеглих річках столичного регіону діє патрульний наряд на воді.

І вдень, і вночі вони слідкують за порядком. Але охочих ризикнути чимало.