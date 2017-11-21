Підозрюваного у ДТП працівника МВС відмовилось прикривати керівництво. ВІДЕО
Підозрюваного у ДТП працівника МВС відмовилось прикривати керівництво. ВІДЕО
Начальник головного сервісного центру України одразу дав зрозуміти – його підлеглий, попри роботу в МВС не уникне покарання, яке йому визначить суд. Два місяці під вартою - такий запобіжний захід днями обрав суд водію Mazda - працівникові сервісного центру МВС, якого підозрюють у вчинені смертельної ДТП.
До 11 січня, всупереч усім пересторогам рідних постраждалого та загиблого в аварії, чоловік буде за гратами. І це тільки початок, слідство триває.
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