Одеське ритуальне вбивство могло бути інсценоване. ВІДЕО
Одеське ритуальне вбивство могло бути інсценоване. ВІДЕО
Ритуальне вбивство в Україні? Пентаграма, свічки та чорна курка… Ці предмети знайшли біля вбитого чоловіка в Одесі. Тамтешні правоохоронці вже затримали чотирьох чоловіків, підозрюваних у злочині. Всі – громадяни Туреччини.
Виявилося, що вбитий чоловік також є турком. Більше того, у своїй державі він був оголошений у розшук як зниклий безвісти.
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