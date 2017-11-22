Киянин підозрює, що його викрали та катували поліцейські. ВІДЕО
Киянин підозрює, що його викрали та катували поліцейські. ВІДЕО
Киянин Олег згадує, як кілька днів тому, його викрали з-під власного будинку на вулиці Вернадського у Києві. Об 11-30 дня він вийшов з під’їзду до своєї машини. Аж раптом, з припаркованого поруч «Фольксвагена» вискочили невідомі у балаклавах, накинули йому на голову мішок, запхали у салон автівки, кілька разів вдарили по голові, щоб притих, на руки одягли кайданки… та повезли у невідомому напрямку.
Подробиці у сюжеті.
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