У Запорізькій області на переході автівка наїхала на трьох дівчат. ВІДЕО
У Запорізькій області на переході автівка наїхала на трьох дівчат. ВІДЕО
Водій запевняє, нічого не порушував. Каже, помітив пішоходів в останній момент, радіє, що швидкість в нього була не більше 50 кілометрів на годину.
І не лише це в огляді ДТП…
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