У Миколаєві 77-річний чоловік убив свого сина сокирою. ВІДЕО
У Миколаєві 77-річний чоловік убив свого сина сокирою. ВІДЕО
77-річний чоловік жив зі своїм сином. Часто сварилися. Але про вбивство ніхто і подумати б не зміг. Під час чергового конфлікту син прийшов до батька в кімнату із ножем та на емоціях продовжував з’ясовувати стосунки. Пенсіонер спочатку ховався від нього. А потім взяв до рук сокиру і кілька разів вдарив свого сина по голові. Бездиханне тіло залишив на подвір’ї.
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