Скандал навколо забудови території Сінного ринку у Києві триває. ВІДЕО

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут тільки почали рити котлован. У вересні 2016 Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, де був Сінний ринок, відновилося скандальне будівництво.