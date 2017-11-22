Скандал навколо забудови території Сінного ринку у Києві триває. ВІДЕО

Скандал навколо забудови території Сінного ринку у Києві триває. ВІДЕО

00:15 22.11.2017

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут тільки почали рити котлован. У вересні 2016 Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку. 

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, де був Сінний ринок, відновилося скандальне будівництво.

 

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