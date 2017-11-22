Посадовець після отримання хабара спробував втекти від поліцейських. ВІДЕО
Посадовець після отримання хабара спробував втекти від поліцейських. ВІДЕО
Жити пишно, гарно, і не напружуватись з приводу роботи прагнули й посадовці на Рівненщині, а точніше у місті Вараш. Ну, набридло їм постійно бачити якісь папери, щось підписувати. Хотілося одного – більше грошей. Тоді директор комунального підприємства пошепотівся трішки із головним енергетиком. Разом вони взялися чинити власне правосуддя, головне питання якого - підключити чи не підключити чергового прохача до електромережі? І за скільки? Відповіді у сюжеті.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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