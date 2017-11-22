У Києві хочуть встановити 4 тисячі відеокамер, для фіксації ДТП. ВІДЕО
У Києві хочуть встановити 4 тисячі відеокамер, для фіксації ДТП. ВІДЕО
І знову про відеокамери. Вже не перший рік і незалежні експерти і правоохоронці твердять про те, що в країні потрібно встановити систему відео спостереження на дорогах, аби зменшити кількість смертельних ДТП.
Однак маємо поки невтілені проекти.
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