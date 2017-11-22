У Харкові СБУ виявила у наркодилерів понад кілограм кокаїну. ВІДЕО

У Харкові СБУ виявила у наркодилерів понад кілограм кокаїну. ВІДЕО

18:00 22.11.2017

У Харкові співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального угруповання торгівців кокаїном.

Під час багатоходової операції співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці різних регіонів країни. Зловмисники організували контрабандне ввезення кокаїну високої очистки з однієї з країн Європи, який збували в Україні оптовими партіями. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів збуту важкого наркотику.

Співробітники СБ України затримали у Харкові чотирьох учасників угруповання під час збуту чергової великої партії кокаїну за вісімдесят п’ять тисяч доларів США. Правоохоронці вилучили у наркоділків два вакуумних пакети з кокаїном загальною вагою понад один кілограм, портативні ваги та травматичну зброю.

За інформацією спецслужби, вилучена партія кокаїну є рекордною для Харківщини за останні п’ять років, її роздрібна вартість за цінами "чорного ринку" становить понад п’ять мільйонів гривень.

Слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі затриманим оголошено підозри у скоєнні злочину та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
СБУ викрила трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах. ВІДЕО
СБУ викрила трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах. ВІДЕО
22.11.2017 | 17:30
У Тернополі депутат обласної ради побив двох поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Тернополі депутат обласної ради побив двох поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
22.11.2017 | 11:30
Нелюд, який вбив молоду жінку на Хмельниччині, перебуває під арештом. ВІДЕО
Нелюд, який вбив молоду жінку на Хмельниччині, перебуває під арештом. ВІДЕО
22.11.2017 | 08:20
У Запорізькій області на переході автівка наїхала на трьох дівчат. ВІДЕО
У Запорізькій області на переході автівка наїхала на трьох дівчат. ВІДЕО
22.11.2017 | 07:40
У Миколаєві 77-річний чоловік убив свого сина сокирою. ВІДЕО
У Миколаєві 77-річний чоловік убив свого сина сокирою. ВІДЕО
22.11.2017 | 07:20
Одеське ритуальне вбивство могло бути інсценоване. ВІДЕО
Одеське ритуальне вбивство могло бути інсценоване. ВІДЕО
22.11.2017 | 07:00
У Херсоні п’яний водій небезпечно роз’їжджав вулицями. ВІДЕО
У Херсоні п’яний водій небезпечно роз’їжджав вулицями. ВІДЕО
22.11.2017 | 06:45
Посадовець після отримання хабара спробував втекти від поліцейських. ВІДЕО
Посадовець після отримання хабара спробував втекти від поліцейських. ВІДЕО
22.11.2017 | 06:45
Киянин підозрює, що його викрали та катували поліцейські. ВІДЕО
Киянин підозрює, що його викрали та катували поліцейські. ВІДЕО
22.11.2017 | 06:30
У Києві хочуть встановити 4 тисячі відеокамер, для фіксації ДТП. ВІДЕО
У Києві хочуть встановити 4 тисячі відеокамер, для фіксації ДТП. ВІДЕО
22.11.2017 | 01:30
Скандал навколо забудови території Сінного ринку у Києві триває. ВІДЕО
Скандал навколо забудови території Сінного ринку у Києві триває. ВІДЕО
22.11.2017 | 00:15
Підозрюваного у ДТП працівника МВС відмовилось прикривати керівництво. ВІДЕО
Підозрюваного у ДТП працівника МВС відмовилось прикривати керівництво. ВІДЕО
21.11.2017 | 23:45
На Київщині затримали чоловіків за нелегальне рибальство. ВІДЕО
На Київщині затримали чоловіків за нелегальне рибальство. ВІДЕО
21.11.2017 | 23:15
«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО
«Справи Майдану»: коли будуть реальні вироки для вбивць? ВІДЕО
21.11.2017 | 22:45
СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО
СБУ видворила з України російського журналіста за пропаганду. ВІДЕО
21.11.2017 | 22:15
У Києві активісти погромили гральні заклади. ВІДЕО
У Києві активісти погромили гральні заклади. ВІДЕО
21.11.2017 | 21:44

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи будуть, на ваш погляд, засуджені командири «Беркуту»?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.