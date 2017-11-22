У Харкові СБУ виявила у наркодилерів понад кілограм кокаїну. ВІДЕО

У Харкові співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального угруповання торгівців кокаїном.

Під час багатоходової операції співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці різних регіонів країни. Зловмисники організували контрабандне ввезення кокаїну високої очистки з однієї з країн Європи, який збували в Україні оптовими партіями. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів збуту важкого наркотику.

Співробітники СБ України затримали у Харкові чотирьох учасників угруповання під час збуту чергової великої партії кокаїну за вісімдесят п’ять тисяч доларів США. Правоохоронці вилучили у наркоділків два вакуумних пакети з кокаїном загальною вагою понад один кілограм, портативні ваги та травматичну зброю.

За інформацією спецслужби, вилучена партія кокаїну є рекордною для Харківщини за останні п’ять років, її роздрібна вартість за цінами "чорного ринку" становить понад п’ять мільйонів гривень.

Слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі затриманим оголошено підозри у скоєнні злочину та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ