У Черкасах злодії-гастролери обкрадали авто за допомогою сканера. ВІДЕО

У Черкасах злодії-гастролери обкрадали авто за допомогою сканера. ВІДЕО

22:00 22.11.2017

Поліцейські вже володіють інформацією про 15 епізодів їх протиправної діяльності. Зловмисників затримали під час вчинення чергового кримінального правопорушення. Їхні дії кваліфіковані слідчими за статями 185 Кримінального кодексу України.

Опрацьовуючи заяви громадян про крадіжки з автотранспорту в місті Черкаси, оперативники Черкаського відділу поліції звернули увагу на те, що ряд крадіжок схожі між собою за способом та механізмом вчинення. Зловмисники відкривали автомобілі за допомогою сканера та викрадали всі речі, які знаходились в транспорті. Було зрозуміло, що в місті працює група серійників.   

Під час здійснення оперативних заходів по встановленню осіб зловмисників, поліцейські отримують інформацію, що зловмисники готують чергову крадіжку на стоянці автотранспорту біля одного з магазинів міста. Негайно на місце події було направлено оперативних працівників, які затримали крадіїв на місці вчинення кримінального правопорушення. 

Затриманими виявились двоє жителів Чернігівської області, віком 22 та 34 роки. Парочка працювала за відпрацюванню схемою - відслідковували у місті залишені без нагляду автомобілі, розблоковували спеціальним сканером сигналізацію та викрадали з салону все, що потрапляло до рук. 

Під час санкціонованого обшуку квартири в якій проживали зловмисники, правоохоронці виявили речі, які були викрадені раніше з автомобілів місцевих жителів, а також зброю і наркотики.

За вказаними фактами слідчими Черкаського відділу розслідується ряд кримінальних проваджень відкритих за частиною 1 та 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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