Прокуратура Харківщини домоглась покарання для вбивці собаки. ВІДЕО

Жовтневий районний суд м. Харкова визнав винним 51-річного раніше судимого харків'янина-виконавця вбивства вівчарки у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).

За інформацією заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Владислава Грюка, суд, додавши частково не відбуте покарання за вчинену раніше крадіжку, призначив зловмиснику 3 роки і 4 місяці позбавлення волі.

Подія сталася у липні поточного року. 40-річний мешканець Новобаварського району Харкова найняв місцевого п'яничку для вбивства своєї собаки та навіть видав знаряддя злочину - молоток. У якості винагороди пообіцяв пляшку горілки.

Виконавець тримав вівчарку за ошийник та бив по голові молотком. Одна з сусідок почула скавчання тварини. Жінка вийшла на вулицю і побачила жахливу картину. Вона викликала зоозахисників та поліцію.

На жаль, врятувати вівчарку не вдалося. За висновками експертного дослідження смерть собаки настала в результаті черепно-мозкової травми від ударів молотком. Нанесені рани спричинили тяжкі страждання тварині перед смертю.

Господар собаки так і не зміг зрозуміло сформулювати причину, через яку вирішив позбавитися тварини та ще й у такий жахливий спосіб.

40-річного харків'янина, який замовив вбивство власної собаки, суд визнав винним у підбурюванні та пособництві в знущанні над твариною (ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 КК України) та призначив йому покарання - 3 місяці арешту. Не погодившись із занадто м'яким вироком, прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляції, наполягаючи на більш суворому покаранні.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області