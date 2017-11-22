У Вінниці чоловік обікрав залишене відкритим авто. ВІДЕ
У Вінниці чоловік обікрав залишене відкритим авто. ВІДЕ
У Вінниці серед білого дня обікрали жінку. Часто українці під’їжджаючи чи-то до магазину, чи-то до аптеки, залишають машину відкритою. Саме такі довірливі люди і стають жертвами крадіїв.
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