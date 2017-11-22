На Дніпропетровщині в аварії загинуло троє дітей та водій машини. ВІДЕО
На Дніпропетровщині в аварії загинуло троє дітей та водій машини. ВІДЕО
Трагедія неймовірних масштабів. Буквально в одну секунду в аварії загинуло троє дітей та водій 20-ти років.
За життя ще одного хлопця досі борються лікарі
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