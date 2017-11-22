Артем Ситник прокоментував конфлікт НАБУ із САП. ВІДЕО
Артем Ситник прокоментував конфлікт НАБУ із САП. ВІДЕО
Конфлікт Національного антикорупційного бюро із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою не надуманий! Директор НАБУ Артем Ситник визнав, - відносини із САП не ідеальні… між відомствами є суперечності.
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