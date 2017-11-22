100 статей Кримінально-процесуального кодексу України слід переписати – Ю. Луценко. ВІДЕО
100 статей Кримінально-процесуального кодексу України слід переписати – Ю. Луценко. ВІДЕО
Щонайменше 100 статей Кримінально-процесуального кодексу України слід переписати. Так вважає генпрокурор України Юрій Луценко. Рівно п’ять років тому судова та правоохоронна система країни запрацювала за новим КПК.
|
23.11.2017 | 00:15
|
22.11.2017 | 23:50
|
22.11.2017 | 23:45
|
22.11.2017 | 23:15
|
22.11.2017 | 22:45
|
22.11.2017 | 22:30
|
22.11.2017 | 22:15
|
22.11.2017 | 22:00
|
22.11.2017 | 20:45
|
22.11.2017 | 19:45
|
22.11.2017 | 18:00
|
22.11.2017 | 17:30
|
22.11.2017 | 11:30
|
22.11.2017 | 08:20
|
22.11.2017 | 07:40
|
22.11.2017 | 07:20
-
- 1 з 895
- ››