Правозахисники стали на захист грузинів, яких примусово видворили з України. ВІДЕО
Правозахисники стали на захист грузинів, яких примусово видворили з України. ВІДЕО
Примусове повернення чи видворення іноземців з України не відповідає міжнародним стандартам прав людини.
Про це заявили правозахисник після того, як з України за кілька місяців змусили виїхати низку іноземних громадян. Останній випадок стався 17 листопада тоді з України примусово повернули на батьківщину вісьмох громадян Грузії.
|
23.11.2017 | 00:15
|
22.11.2017 | 23:50
|
22.11.2017 | 23:45
|
22.11.2017 | 23:15
|
22.11.2017 | 22:45
|
22.11.2017 | 22:30
|
22.11.2017 | 22:15
|
22.11.2017 | 22:00
|
22.11.2017 | 20:45
|
22.11.2017 | 19:45
|
22.11.2017 | 18:00
|
22.11.2017 | 17:30
|
22.11.2017 | 11:30
|
22.11.2017 | 08:20
|
22.11.2017 | 07:40
|
22.11.2017 | 07:20
-
- 1 з 895
- ››