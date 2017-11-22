У Києві прокуратура затягує справу поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
У Києві прокуратура затягує справу поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
Київ. Дванадцята ранку.
Двоє патрульних поліцейських, яких звинувачують у катуваннях людини, впевнено крокують із Деснянського суду. Засідання у справі, де вони виступають підозрюваними в побитті людини, вже втретє перенесли.
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