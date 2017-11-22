Останні подробиці щодо побиття депутатом поліцейських у Тернополі. ВІДЕО
Останні подробиці щодо побиття депутатом поліцейських у Тернополі. ВІДЕО
У Тернополі, місцевий депутат, який викликав поліцейських, щоб поскаржитись на порушника правил паркування – побив правоохоронців, які приїхали на виклик.
Постраждалі патрульні та відібраний жетон і рація – наслідки нападу депутата-агресора.
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