На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО

На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО

06:00 23.11.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрили у Волинській області на хабарі посадовця державного підприємства «Укрінтеравтосервіс».

Правоохоронці встановили, що начальник відділу одного з управлінь держпідприємства вимагав від комерсанта тисячу доларів США за сприяння у наданні в оренду приміщення. Нерухомість, яка перебуває на балансі підприємства, знаходиться неподалік міжнародного пункту пропуску – у селі Доманове Ратнівського району.

Співробітники спецслужби затримали чиновника під час отримання другої частини хабара у розмірі сімсот доларів США. Раніше оперативники СБ України задокументували отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у сумі триста американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО
На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО
23.11.2017 | 06:00
А. Матіос переконаний, що не повинен відповідати за власні пости у соцмережі. ВІДЕО
А. Матіос переконаний, що не повинен відповідати за власні пости у соцмережі. ВІДЕО
23.11.2017 | 00:15
Останні подробиці щодо побиття депутатом поліцейських у Тернополі. ВІДЕО
Останні подробиці щодо побиття депутатом поліцейських у Тернополі. ВІДЕО
22.11.2017 | 23:50
Правозахисники стали на захист грузинів, яких примусово видворили з України. ВІДЕО
Правозахисники стали на захист грузинів, яких примусово видворили з України. ВІДЕО
22.11.2017 | 23:45
У Києві прокуратура затягує справу поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
У Києві прокуратура затягує справу поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
22.11.2017 | 23:15
100 статей Кримінально-процесуального кодексу України слід переписати – Ю. Луценко. ВІДЕО
100 статей Кримінально-процесуального кодексу України слід переписати – Ю. Луценко. ВІДЕО
22.11.2017 | 22:45
Прокуратура Харківщини домоглась покарання для вбивці собаки. ВІДЕО
Прокуратура Харківщини домоглась покарання для вбивці собаки. ВІДЕО
22.11.2017 | 22:30
Артем Ситник прокоментував конфлікт НАБУ із САП. ВІДЕО
Артем Ситник прокоментував конфлікт НАБУ із САП. ВІДЕО
22.11.2017 | 22:15
У Черкасах злодії-гастролери обкрадали авто за допомогою сканера. ВІДЕО
У Черкасах злодії-гастролери обкрадали авто за допомогою сканера. ВІДЕО
22.11.2017 | 22:00
На Дніпропетровщині в аварії загинуло троє дітей та водій машини. ВІДЕО
На Дніпропетровщині в аварії загинуло троє дітей та водій машини. ВІДЕО
22.11.2017 | 20:45
У Вінниці чоловік обікрав залишене відкритим авто. ВІДЕ
У Вінниці чоловік обікрав залишене відкритим авто. ВІДЕ
22.11.2017 | 19:45
У Харкові СБУ виявила у наркодилерів понад кілограм кокаїну. ВІДЕО
У Харкові СБУ виявила у наркодилерів понад кілограм кокаїну. ВІДЕО
22.11.2017 | 18:00
СБУ викрила трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах. ВІДЕО
СБУ викрила трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах. ВІДЕО
22.11.2017 | 17:30
У Тернополі депутат обласної ради побив двох поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Тернополі депутат обласної ради побив двох поліцейських. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
22.11.2017 | 11:30
Нелюд, який вбив молоду жінку на Хмельниччині, перебуває під арештом. ВІДЕО
Нелюд, який вбив молоду жінку на Хмельниччині, перебуває під арештом. ВІДЕО
22.11.2017 | 08:20
У Запорізькій області на переході автівка наїхала на трьох дівчат. ВІДЕО
У Запорізькій області на переході автівка наїхала на трьох дівчат. ВІДЕО
22.11.2017 | 07:40

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи будуть, на ваш погляд, засуджені командири «Беркуту»?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.