На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО
На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрили у Волинській області на хабарі посадовця державного підприємства «Укрінтеравтосервіс».
Правоохоронці встановили, що начальник відділу одного з управлінь держпідприємства вимагав від комерсанта тисячу доларів США за сприяння у наданні в оренду приміщення. Нерухомість, яка перебуває на балансі підприємства, знаходиться неподалік міжнародного пункту пропуску – у селі Доманове Ратнівського району.
Співробітники спецслужби затримали чиновника під час отримання другої частини хабара у розмірі сімсот доларів США. Раніше оперативники СБ України задокументували отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у сумі триста американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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