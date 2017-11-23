На Волині СБУ викрила на хабарі начальника відділу держпідприємства. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрили у Волинській області на хабарі посадовця державного підприємства «Укрінтеравтосервіс».

Правоохоронці встановили, що начальник відділу одного з управлінь держпідприємства вимагав від комерсанта тисячу доларів США за сприяння у наданні в оренду приміщення. Нерухомість, яка перебуває на балансі підприємства, знаходиться неподалік міжнародного пункту пропуску – у селі Доманове Ратнівського району.

Співробітники спецслужби затримали чиновника під час отримання другої частини хабара у розмірі сімсот доларів США. Раніше оперативники СБ України задокументували отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у сумі триста американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ