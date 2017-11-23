У Дніпрі чоловік ледь не вбив свою бабусю іконою. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік ледь не вбив свою бабусю іконою. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
А все через те, що після вживання наркотиків йому здалося – у любу бабусю вселився біс.
Детальніше у сюжеті.
|
23.11.2017 | 06:30
|
23.11.2017 | 06:00
|
23.11.2017 | 00:15
|
22.11.2017 | 23:50
|
22.11.2017 | 23:45
|
22.11.2017 | 23:15
|
22.11.2017 | 22:45
|
22.11.2017 | 22:30
|
22.11.2017 | 22:15
|
22.11.2017 | 22:00
|
22.11.2017 | 20:45
|
22.11.2017 | 19:45
|
22.11.2017 | 18:00
|
22.11.2017 | 17:30
|
22.11.2017 | 11:30
|
22.11.2017 | 08:20
-
- 1 з 895
- ››