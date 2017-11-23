Наркоторговці у Києві ховали свій товар у цукерки. ВІДЕО
Наркоторговці у Києві ховали свій товар у цукерки. ВІДЕО
У Києві затримали 9-тьох людей, які налагодили міжрегіональний канал постачання наркотиків. Пропонували на вибір метадон, амфетамін, марихуану, гашиш, бублеморфін та спайс.
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