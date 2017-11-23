В Одесі розбійники маскувалися під працівників СБУ. ВІДЕО
В Одесі розбійники маскувалися під працівників СБУ. ВІДЕО
В Одесі розбійники маскувалися під громадських активістів. Для правдивості прикриття вони не лише виступали на різних акціях, а й справді входили до складу однієї із патріотичних організацій міста.
Однак ця маска була не єдиною. Детальніше у сюжеті.
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