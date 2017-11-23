А. Матіос переконаний, що не повинен відповідати за власні пости у соцмережі. ВІДЕО

А. Матіос переконаний, що не повинен відповідати за власні пости у соцмережі. ВІДЕО

00:15 23.11.2017

Військовий прокурор Матіос переконаний – не повинен відповідати за власні пости у соцмережі.

Помітили у постах військового прокурора порушення закону екперти громадської організації Transparency International.

Юристи домоглись, аби проти Анатолія Матіоса навіть відкрили провадження.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів близько двох місяців розглядала справу.

І в середу, 22 листопада, оголосила свій вердикт Матіосу – обвинувачення не аргументовані, і скаргу не задоволено.

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