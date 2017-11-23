А. Матіос переконаний, що не повинен відповідати за власні пости у соцмережі. ВІДЕО
А. Матіос переконаний, що не повинен відповідати за власні пости у соцмережі. ВІДЕО
Військовий прокурор Матіос переконаний – не повинен відповідати за власні пости у соцмережі.
Помітили у постах військового прокурора порушення закону екперти громадської організації Transparency International.
Юристи домоглись, аби проти Анатолія Матіоса навіть відкрили провадження.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів близько двох місяців розглядала справу.
І в середу, 22 листопада, оголосила свій вердикт Матіосу – обвинувачення не аргументовані, і скаргу не задоволено.
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