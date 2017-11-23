Поліцейські Лисичанська затримали п’яну за кермом. ВІДЕО
Поліцейські Лисичанська затримали п’яну за кермом. ВІДЕО
Патрульні міста Лисичанськ Луганської області помітили на дорозі машину, що рухалась без ввімкненої лівої фари. Поліцейські зупинили її аби попередити водія про несправність. Але при розмові з жінкою, що була за кермом, запідозрили – вона не твереза. Та ще й без водійського посвідчення.
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