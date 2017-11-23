Українок на Черкащині вербували для проституції закордоном. ВІДЕО

На Черкащині ж правоохоронцям вдалося прикрити ще один незаконний бізнес. Тут українок перевозили до Німеччини для надання сексуальних послуг. Схему налагодили двоє зловмисників – 29-річний громадянин Німеччини та 23-річна черкащанка.

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