Українок на Черкащині вербували для проституції закордоном. ВІДЕО
Українок на Черкащині вербували для проституції закордоном. ВІДЕО
На Черкащині ж правоохоронцям вдалося прикрити ще один незаконний бізнес. Тут українок перевозили до Німеччини для надання сексуальних послуг. Схему налагодили двоє зловмисників – 29-річний громадянин Німеччини та 23-річна черкащанка.
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