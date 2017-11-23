Дії активістів, які у Києві розтрощили кіоски, прокоментували правозахисники. ВІДЕО

На асфальті розбите скло, всередині кіоску – сліди від димових шашок. Працівниця Лотомаркету Любов Григорівна розповідає, вночі тут був повний розгардіЯш.

І показує журналістам наслідки погрому. Все сталося у Києві на вулиці Щербаківського. Півсотні молодиків трощили гральні заклади,кіоски, де продаються лотереї...