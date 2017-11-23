Дії активістів, які у Києві розтрощили кіоски, прокоментували правозахисники. ВІДЕО
Дії активістів, які у Києві розтрощили кіоски, прокоментували правозахисники. ВІДЕО
На асфальті розбите скло, всередині кіоску – сліди від димових шашок. Працівниця Лотомаркету Любов Григорівна розповідає, вночі тут був повний розгардіЯш.
І показує журналістам наслідки погрому. Все сталося у Києві на вулиці Щербаківського. Півсотні молодиків трощили гральні заклади,кіоски, де продаються лотереї...
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