«Нова пошта» визнала, що обважувала клієнтів у Чернігові. ВІДЕО

У Чернігові користувачка «Facebook» стала випадковим свідком, як на «Новій пошті» одним махом збільшують вагу посилки.

Вона опублікувала відео, з нього видно, як коробка вагою 5 кілограмів 200 грамів при переміщенні стає врази важчою. За кілька днів у соцмережах відео зібрало більше мільйона переглядів. На інцидент відреагувало керівництво «Нової пошти».

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

У Черкасах, за 20 хвилин після публікації поста, вибачилося керівництво магазину…

Відомого у соцмережах кондуктора нагородили у КМДА.