«Нова пошта» визнала, що обважувала клієнтів у Чернігові. ВІДЕО
«Нова пошта» визнала, що обважувала клієнтів у Чернігові. ВІДЕО
У Чернігові користувачка «Facebook» стала випадковим свідком, як на «Новій пошті» одним махом збільшують вагу посилки.
Вона опублікувала відео, з нього видно, як коробка вагою 5 кілограмів 200 грамів при переміщенні стає врази важчою. За кілька днів у соцмережах відео зібрало більше мільйона переглядів. На інцидент відреагувало керівництво «Нової пошти».
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
У Черкасах, за 20 хвилин після публікації поста, вибачилося керівництво магазину…
Відомого у соцмережах кондуктора нагородили у КМДА.
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