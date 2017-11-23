У Запоріжжі поліцейські затримали банду квартирних крадіїв. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські затримали банду квартирних крадіїв. ВІДЕО
Працівники сектору карного розшуку Комунарського відділення поліції під час відпрацювання оперативної інформації затримали злочинну групу у складі трьох осіб.
Зловмисники за допомогою відмички проникли до квартири будинку в Комунарському районі Запоріжжя та викрали майно. На місці скоєння злочину крадії були затримані працівниками поліції. Правоохоронці вилучили викрадене майно, гроші та автомобіль.
Зловмисниками виявились 47-річний житель Донецької області, 44-річний та 54-річний мешканці Одеської області.
На даний час затриманих перевіряють на причетність до скоєння квартирних крадіжок на території міста.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області
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