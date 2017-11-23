У Запоріжжі поліцейські затримали банду квартирних крадіїв. ВІДЕО

Працівники сектору карного розшуку Комунарського відділення поліції під час відпрацювання оперативної інформації затримали злочинну групу у складі трьох осіб.

Зловмисники за допомогою відмички проникли до квартири будинку в Комунарському районі Запоріжжя та викрали майно. На місці скоєння злочину крадії були затримані працівниками поліції. Правоохоронці вилучили викрадене майно, гроші та автомобіль.

Зловмисниками виявились 47-річний житель Донецької області, 44-річний та 54-річний мешканці Одеської області.

На даний час затриманих перевіряють на причетність до скоєння квартирних крадіжок на території міста.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області