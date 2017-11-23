У Дніпрі СБУ попередила ввезення російського шпигунського обладнання. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України попередили спробу ввезення в Україну російського комплексу для прослуховування мереж стільникового зв’язку.

Правоохоронці встановили, що дніпровський комерсант вирішив замовити за двісті тисяч доларів США у країні-агресора спеціальний комплекс для негласного отримання інформації. Ділок планував прослуховувати телефонні розмови державних службовців та конкурентів по бізнесу. Співробітники СБ України задокументували, що доставка комплексу мала відбуватися під контролем спецслужб РФ.

Під час багатоетапної операції оперативники СБУ імітували ввезення в Україну спецапаратури та затримали бізнесмена при спробі його придбання.

У ході санкціонованих обшуків у приміщеннях, які перебувають у власності та користуванні комерсанта, правоохоронці вилучили закамуфльовані під побутові предмети пристрої негласного зняття інформації та комп’ютерну техніку, на якій було встановлено програмне забезпечення призначене для негласного отримання інформації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ