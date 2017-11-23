У Києві на переході сталася серйозна аварія. Відео
У Києві на переході сталася серйозна аварія. Відео
Сталася ця ДТП ввечері в Києві на вулиці Ревуцького.
Тут зіштовхнулися мікроавтобус Мітсубіші та Легковик Шкода.
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