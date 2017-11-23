У Києві в колекторі знайшли тіло 16-річного хлопця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві в колекторі знайшли тіло 16-річного хлопця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У столиці стався нещасний випадок. Загинув шістнадцятирічний хлопець. Його тіло знайшли в колекторі.
Як з’ясувалося, загиблий був у розшуку. Напередодні про його зникнення повідомив батько.
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