У Києві легковик влетів в припаркований автомобіль. ВІДЕО

У Києві легковик влетів в припаркований автомобіль. ВІДЕО

21:15 23.11.2017

Попередньо, водій КІА виїжджав на перехрестя, світлофор не працював. Чоловік каже, він просто не помітив, що головною дорогою їхав автомобіль ДАЧІА ЛОГАН.

Так після зіткнення двох машин, Логан відкинуло на Шкоду, яка мирно собі стояла біля краю дороги. Водій припаркованої автівки у шоці. Каже, плюс, мінус хвилина – і це зіткнення для нього могло закінчитися значно гірше. 

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