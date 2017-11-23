Черкаськими вулицями роз’їжджав п’яний водій. ОНВЛЕНО. ВІДЕО

Тамтешні патрульні отримали повідомлення від місцевих жителів – вулицею роз’їжджає нетверезий кермувальник на машині Рено. Люди переживають за власну безпеку. Екіпаж приїхав на місце. Машина чоловіка вже стояла припаркованою – його зупинили свідки і не дали йому їхати далі в такому стані.