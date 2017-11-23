Черкаськими вулицями роз’їжджав п’яний водій. ОНВЛЕНО. ВІДЕО
Черкаськими вулицями роз’їжджав п’яний водій. ОНВЛЕНО. ВІДЕО
Тамтешні патрульні отримали повідомлення від місцевих жителів – вулицею роз’їжджає нетверезий кермувальник на машині Рено. Люди переживають за власну безпеку. Екіпаж приїхав на місце. Машина чоловіка вже стояла припаркованою – його зупинили свідки і не дали йому їхати далі в такому стані.
|
23.11.2017 | 22:05
|
23.11.2017 | 21:45
|
23.11.2017 | 21:15
|
23.11.2017 | 20:45
|
23.11.2017 | 20:15
|
23.11.2017 | 19:45
|
23.11.2017 | 17:30
|
23.11.2017 | 16:00
|
23.11.2017 | 15:00
|
23.11.2017 | 11:20
|
23.11.2017 | 10:20
|
23.11.2017 | 09:40
|
23.11.2017 | 09:00
|
23.11.2017 | 07:02
|
23.11.2017 | 06:45
|
23.11.2017 | 06:30
-
- 1 з 896
- ››