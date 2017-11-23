В СБУ затримали антиукраїнських адміністраторів груп у соцмережах. ВІДЕО
В СБУ затримали антиукраїнських адміністраторів груп у соцмережах. ВІДЕО
Служба безпеки України трохи почистила український інформаційний простір. Силовики викрили та затримали трьох антиукраїнських адміністраторів груп у соцмережах.
Це жителі Києва, Тернополя та Черкас.
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