Чи врятує дзвінок у поліцію – випадок киянки. ВІДЕО
Чи врятує дзвінок у поліцію – випадок киянки. ВІДЕО
Мати Вікторії швидко набрала номер поліції із мобільного. Потім ще раз. І ще раз. У відповідь лунали лише короткі гудки.
Штурм дверей тільки посилювався. Вікторія кинулася до стаціонарного телефону. Та на лінії поліції і далі лунали гудки. Напруга зростала. І тут жінки почули характерний звук – невідомий зламав дверну ручку та замок.
Вікторія разом із мамою жахнулися, розуміли – якщо двері не витримають, зловмисник зробить все, що захоче. Адже захиститися від нападника вони фізично не в змозі. Більше дивіться у сюжеті.
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