На Житомирщині учні впіймали крадіїв на гарячому. ВІДЕО

У селі Сарновичі після розваг у клубі групка друзів поверталася додому. Найстаршому з них – Анатолію Федорчуку – за декілька днів виповнювалося 18 років, інші – його брат Денис та товариші Микола й Олександр молодші на рік-два. Коли проходили повз нежилий будинок, помітили, що там хтось нишпорить. Як вгледілися, їхні односельчани – хлопець з дівчиною - пхали собі в мішки металевий посуд. Тож один пішов до сільського голови і в поліцію, а решта – вирішили не дати зловмисникам втекти.

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