Інститут серця відзначає 10 років своєї роботи. ВІДЕО

В Інституті серця рятують людям життя ось уже 10 років.

Директор Інституту Борис Тодуров каже, за цей час досягнень українські кардіохірурги мають чимало.

Визнання лікарі Інституту серця здобули і серед закордонних колег. Бо ж неспроста десятки провідних кардіохірургів з’їхались із різних куточків світу до Києва на конференцію аби послухати колег, розповісти про свою методику роботи.