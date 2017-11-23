Інститут серця відзначає 10 років своєї роботи. ВІДЕО

Інститут серця відзначає 10 років своєї роботи. ВІДЕО

23:45 23.11.2017

В Інституті серця рятують людям життя ось уже 10 років.

Директор Інституту Борис Тодуров каже, за цей час досягнень українські кардіохірурги мають чимало.

Визнання лікарі Інституту серця здобули і серед закордонних колег. Бо ж неспроста десятки провідних кардіохірургів з’їхались із різних куточків світу до Києва на конференцію аби послухати колег, розповісти про свою методику роботи.

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