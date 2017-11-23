У Києві правоохоронці влаштували погоню за викраденим авто. ВІДЕО
У Києві правоохоронці влаштували погоню за викраденим авто. ВІДЕО
Погоня в Києві. Почалося все на Русанівській набережній. Дорогою їхала Mazda 3. Раптом водій різко повернув в сторону. Поліцейські помітили, як Mazda перетнула подвійну суцільну. А це – суворе порушення правил дорожнього руху. Тож вирішили зупинити правопорушника. Однак марно. Водій Mazda чи то не побачив, чи то просто проігнорував правоохоронців, тож поїхав далі.
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