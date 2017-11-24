На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися три автівки. ВІДЕО
На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися три автівки. ВІДЕО
За словами свідків, водій БМВ їхав у столицю, ДЕУ деякий час стояв на повороті, а потім різко поїхав. Після удару БМВ спочатку відлетів у МАЗ, а потім його відкинуло у відбійник. Водія ДЕУ з місця ДТП одразу забрали лікарі. Винуватця доведеться назвати слідчим…
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