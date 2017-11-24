У Запоріжжі накрали шуб на три мільйони гривень. ВІДЕО
У Запоріжжі накрали шуб на три мільйони гривень. ВІДЕО
У Запоріжжі хапуги зазіхнули на хутро – з салону накрали норкових шуб аж на три мільйони гривень. Вночі на вулиці Троїцькій вони зламали ролети, розбили скло в магазині та з хутром втекли. Пропажу на ранок виявила власниця салону.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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