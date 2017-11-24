Правозахисники прийшли до Верховної Ради відстояти право на справедливий суд. ВІДЕО
Правозахисники прийшли до Верховної Ради відстояти право на справедливий суд. ВІДЕО
Під стінами Верховної Ради вони вже далеко не вперше. Люди збились з рахунку скільки разів збиралися біля парламенту – їхні заклики : «Несправедливо засудженим - волю».
|
24.11.2017 | 00:15
|
23.11.2017 | 23:45
|
23.11.2017 | 23:15
|
23.11.2017 | 22:45
|
23.11.2017 | 22:15
|
23.11.2017 | 22:05
|
23.11.2017 | 21:45
|
23.11.2017 | 21:15
|
23.11.2017 | 20:45
|
23.11.2017 | 20:15
|
23.11.2017 | 19:45
|
23.11.2017 | 17:30
|
23.11.2017 | 16:00
|
23.11.2017 | 15:00
|
23.11.2017 | 11:20
|
23.11.2017 | 10:20
-
- 1 з 896
- ››