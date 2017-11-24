Поліція Полтави відкрила провадження через напад на суддю. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Поліція Полтави відкрила провадження через напад на суддю. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У середу 22 листопада, близько шостої вечора двоє молодиків, пригадує постраждала, у капюшонах та масках, підстерегли її, коли вона поверталась додому.
Озброїлись гумовими кийками чоловіки накинулися на суддю. На щастя поряд був чоловік Лариси Гольник. Він зміг прогнати нападників.
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