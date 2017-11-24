Львівський військкомат оприлюднив прізвища 15 000 призовників – правозахисники обурені. ВІДЕО

Не встигнув на Львівщині вщухнути скандал із затриманням призовників-ухильників прямо під стінами розважальних закладів, як спалахнув новий.

На своїй сторінці у Фейсбук Львівський військкомат оприлюднив імена та прізвища 15 000 призовників.

У пості було вказано не лише ім’я та прізвище, а ще й по-батькові, дата народження та район, в якому проживає людина. А це вже розголошення персональних даних – кажуть правозахисники, за яке військкомат може понести покарання.

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